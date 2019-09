Il papà di Noemi, la bimba di 18 mesi di Guardiagrele affetta da Atrofia muscolare spinale (Sma1) e per la quale i giudici dell'Aquila hanno autorizzato la cura Stamina, ha invitato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a bloccare "l'ondata di fango che sta investendo Vannoni e il metodo Stamina, precisando che non si può parlare delle indagini in corso fino a quando non c'è giudizio". Così in una nota Andrea Sciarretta. (Ansa)