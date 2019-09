Il presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, ha inviato una nota al presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, e ai parlamentari abruzzesi, per denunciare la persistente situazione dell'ente, ridotto sul lastrico, senza soldi in cassa e in regime di dissesto guidato imposto dalla Corte dei Conti, con un severo piano di rientro finanziario pluriennale.

"Sono ormai cinque anni che amministro debiti e casse vuote, la Provincia di Chieti e' un caso nazionale che merita la stessa attenzione di Roma e di altre citta', come Catania, per le quali sono stati presi provvedimenti salvataggio. Abbiamo 140 milioni di debiti pregressi contratti con i mutui, dobbiamo ripianare oltre 12 milioni con il piano di rientro decennale e dal 2008 ad oggi il Governo ha tagliato i trasferimenti per 14 milioni, indispensabili per far funzionare la macchina dell'ente".

"Quasi 2mila chilometri di strade sono ormai senza manutenzione - prosegue Di Giuseppantonio - e 49 edifici scolastici che si allagano in occasione di piogge di entita' di poco superiore alla norma. Non abbiamo soldi e potremo accendere nuovi mutui solo tra 40 anni - ribadisce Di Giuseppantonio - chiedo formalmente che si apra un caso Chieti, sarebbe profondamente ingiusto non riservare a noi le medesime attenzioni". (AGI)