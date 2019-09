Le elezioni regionali abruzzesi si svolgeranno in un'unica giornata il 25 maggio, in occasione dell'election day con Europee e Amministrative. La decisione di riallineare le elezioni dopo il voto del 15 dicembre 2008, anticipata a causa degli arresti per l'inchiesta Sanitopoli che hanno decapitato la Giunta Del Turco, è ormai presa: per l'ufficializzazione manca il varo del decreto di convocazione delle consultazioni, che sarà firmato dal presidente Gianni Chiodi, entro la metà di gennaio. (ANSA)