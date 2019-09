Alta velocità, Di Giuseppantonio:

Anche il presidente della Provincia di Chieti, Enrico di Giuseppantonio, sottoscriverà la petizione promossa dal presidente della Regione, Gianni Chiodi, per inserire la l'Abruzzo nel sistema europeo dell'alta velocità: "Pur non potendo partecipare alla conferenza stampa annunciata dal Presidente Chiodi - sottolinea Di Giuseppantonio - mi preme sottolineare la mia convinta adesione a questa iniziativa, che dev'essere necessariamente bipartisan, il cui obiettivo è tutelare tutti i cittadini abruzzesi che non possono essere considerati di serie B".

"È impensabile che nel 2014 - prosegue il capo dell'amministrazione provinciale - una regione come l’Abruzzo venga tenuta fuori dal sistema dell'alta velocità, non è corretto abbandonarla ed escluderla. Mi auguro di trovare tanti altri amministratori e rappresentanti della classe politica e dirigenti del nostro territorio a supporto di questa causa, l'alta velocità è un'infrastruttura che può realmente contribuire, anche nella nostra regione, a rilanciare l'economia in un tempo di crisi come quello che stiamo vivendo".

Provincia di Chieti - Ufficio stampa