Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria i due citttadini rumeni fermati dai finanzieri della Compagnia di Chieti mentre viaggiavano su un furgone, con targa bulgara, al bordo del quale trasportavao 2.300 kg. di materiale ferroso senza la prescritta documentazione.

Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, il materiale rinvenuto a bordo del mezzo, numerosi puntelli da cantiere, è stato verosimilmente sottratto da un cantiere della provincia.

"Il fatto - spiega la nota del Comando Provinciale di Chieti - assume particolare rilievo dato che conferma quanto il materiale ferroso resti appetibile per chi, senza un regolare lavoro, trova in questa attività sommersa un mezzo di sostentamento. C'è chi prova a portar via di tutto: non soltanto articoli in rame, come cavi elettrici e grondaie, ma anche tombini, pezzi di elettrodomestici e componenti elettroniche di ogni tipo".