A sette anni dalla sua chiusura ora arriva anche il seuqestro per l'ex ospedale di Chiati "San Camillo". Questa mattina il personale del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Chieti e del Comando Stazione Forestale di Chieti ha eseguito il sequestro della struttura poichè nell'area esterna è stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi ospedalieri.

"I rifiuti - spiega una nota del comando provinciale- costituiti principalmente da macchinari diagnostici, computer, monitor, frigoriferi industriali, letti, sedie, armadietti, faldoni ed altri suppellettili, nonché un contenitore di rifiuti sanitari.

Materiale tutto non più in uso, stoccati in 3 punti diversi dell'area esterna dell'ex ospedale, in parte su pavimentazione ed in parte a diretto contatto del terreno senza isolamento e senza alcuna copertura, completamente esposti agli agenti atmosferici".