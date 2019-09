Angelino Alfano conferma l'appoggio del Nuovo centrodestra al presidente uscente della giunta abruzzese Gianni Chiodi e sulla bufera giudiziaria relativa alla rimborsopoli scoppiata in settimana afferma che "la magistratura deve fare il suo lavoro, ma Chiodi è una persona perbene e non cambio il giudizio su di lui: ha governato bene e potrà fare ancora meglio. Per me merita la riconferma", ha concluso il ministro dell'Interno a margine di una manifestazione elettorale del NCd a Teramo in apertura della campagna elettorale.

Il presidente uscente raccoglie in platea i consensi di tutti e il deputato del Ncd Paolo Tancredi dice con vigore che "non potrà essere un'inchiesta su cinque scontrini senza giustificazioni a interrompere il nostro percorso politico con Gianni Chiodi. E' il nostro candidato e saremo con lui fino alla fine". (ANSA)