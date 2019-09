"No, non ci ho creduto": così la segretaria dell'ex assessore De Fanis Lucia Zingariello quando, in Procura a Lanciano le è stato chiesto se avesse creduto all'uomo che disse di voler uccidere la moglie.

De Fanis è indagato per tentato omicidio dopo l'invio a stralcio di un fascicolo dalla Procura di Pescara. E lui: "Ho fatto un gravissimo errore, ma ero invaghito di quella donna e volevo dimostrarle che potevo fare tutto per lei".

La moglie ha deposto come potenziale persona offesa. (ANSA)