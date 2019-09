L'ex sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso è stato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, nel processo con rito abbreviato nell'ambito dell'inchiesta Caligola che nel 2011 portò ad alcuni arresti. L'udienza si è tenuta all'Aquila davanti al giudice Radoccia. D'Alfonso era indagato per corruzione per l'affidamento di una progettazione alla società Ecosfera. La sentenza potrebbe dare il via libera alla sua candidatura nelle primarie del centrosinistra in vista delle regionali.

D'Alfonso: "E' rinascita, ora penso ad Abruzzo" - Quasi non trattiene l'emozione l' ex sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, quando gli viene comunicata la sentenza di assoluzione con formula piena per le vicende di Ecosfera. L'esponente del Pd incassa la seconda assoluzione in dieci mesi e spiega che "sono contento e soddisfatto, sembra che davanti a me ci sia la rinascita totale con un recupero di energia e forza fisica. Da domani mi vedrete ovunque in Abruzzo ad ascoltare, proporre e parlare con la gente".

D'Alfonso all'Aquila festeggia con Lolli e Cialente - Un caffè e una piccola pausa negli uffici del gabinetto del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, prima di un colloquio sulle vicende della regione a partire dalle aree colpite dal sisma. Poco dopo l'assoluzione con formula piena nell'ambito della vicenda Ecosfera, l'ex sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, si è recato negli uffici del Comune dell'Aquila per un confronto a cui ha partecipato anche l'ex parlamentare del Partito democratico, Giovanni Lolli. Volto sereno, si è intrattenuto poi con i giornalisti che hanno chiesto di intervistarlo. ''Ci sono tanti tipi di giudizio - ha detto D'Alfonso - da quello divino a quello dei cittadini, ma il giudizio di un ordinamento che accerta la verità è per me come una nuova nascita''.

D'Alfonso ha parlato dunque delle sue idee per l'Abruzzo. ''Vorrei tornare a realizzare progetti concreti, realizzando infrastrutture per l'Abruzzo e valorizzando le sue peculiarità. Ci sono 130 mila imprese che dobbiamo proteggere''. L'ex sindaco ha annunciato un tour a breve tra tutti i comuni abruzzesi ''a partire proprio da L'Aquila capoluogo''. (ANSA)