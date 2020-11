Passaggio di consegne tra il governatore uscente Gianni Chiodi (centrodestra) e il neo presidente eletto, Luciano D'Alfonso (centrosinistra). Una cerimonia di insediamento sobria con il passaggio di testimone e di responsabilita' simbolicamente rappresentato da una targa d'argento in cui sono incisi i nomi di tutti i presidenti della Regione Abruzzo a partire dal 1970 ad oggi.

D'Alfonso - "Nei prossimi due giorni definirò la squadra di governo". Lo ha detto Luciano D'Alfonso da neo presidente della Giunta regionale abruzzese, a margine del passaggio di consegne con l'uscente Gianni Chiodi il quale ha annunciato un'opposizione "competente e propositiva, perché conosco le cose". "Mi aspetto molto da un concorso di collaborazione di un presidente emerito" ha replicato D'Alfonso aggiungendo: "dobbiamo lavorare per assicurare diritti, opportunità e futuro agli abruzzesi". (ANSA)

Chiodi - L'ex governatore ha assicurato che in qualita' di consigliere regionale non fara' mancare il proprio appoggio con una opposizione rigorosa e puntuale. "Sono felice ed onorato di essere stato il presidente di tutti gli abruzzesi - ha detto Chiodi - . Ho vissuto insieme a voi, in questi anni, momenti importanti ma anche difficili. Saremo una forza di opposizione competente, propositiva e responsabile ma, nello stesso tempo, ferma e attenta che avra' un ruolo importante per fare in modo che le conquiste fatte in questi anni non siano cancellate. Saremo sempre un valido supporto quando in ballo ci saranno gli interessi degli abruzzesi. Al nuovo presidente e alla sua squadra vanno i miei piu' sinceri auguri di buon lavoro". (AGI)