Il candidato consigliere della lista civica Regione Facile, Alessio Monaco, è stato proclamato eletto dall'Ufficio centrale della Corte d'Appello dell'Aquila dopo la correzione degli errori riscontrati dalla circoscrizione elettorale di Teramo nel conteggio dei voti delle regionali del 25 maggio scorso.

Monaco, ex assessore della Provincia di Chieti ed ex sindaco di Rosello in quota centrodestra, subentra a Antonio Innaurato, terzo più votato nella lista del Pd della circoscrizione di Chieti.

Monaco aveva presentato venerdì un'istanza al tribunale di Teramo per evidenziare un errore nel conteggio dei voti relativi alla lista civica Regione Facile con la quale si era candidato nella circoscrizione provinciale di Chieti a sostegno di Luciano D'Alfonso, neo presidente della Regione Abruzzo eletto da una coalizione di centrosinistra più liste civiche.

Inizialmente, a causa dei coefficienti elettorali calcolati su dati risultati successivamente errati, la Corte d'Appello dell'Aquila aveva proclamato eletto Antonio Innaurato, candidato consigliere del Pd nella circoscrizione Chieti e sindaco di Gessopalena. (AGI)