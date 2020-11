Sarà il vastese Mario Olivieri a presiedere la seduta inaugurale solenne del Consiglio regionale d'Abruzzo. Si apre ufficialmente stamani la decima legislatura, dopo le elezioni del 25 maggio scorso e il farraginoso meccanismo di ripartizione dei seggi, imposto dalla nuova legge elettorale, che il neo governatore della Regione, Luciano D'Alfonso, ha dichiarato di voler cambiare.

Consiglio, Olivieri presidente provvisorio - Alle ore 11, a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, il consigliere anziano, Mario Fiorentino Olivieri, fino a maggio assessore comunale a Vasto e poi eletto in Consiglio regionale, provvederà alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio. I lavori proseguiranno con la presentazione della nuova Giunta regionale da parte di Luciano D'Alfonso e le sue dichiarazioni programmatiche.

Arriva il ministro - Il ministro per gli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, sarà presente oggi alla seduta di insediamento del Consiglio regionale della Decima Legislatura. Oltre al ministro hanno dato conferma della loro presenza il sottosegretario all'Economia, Giovanni Legnini, le senatrici Stefania Pezzopane e Federica Chiavaroli e i deputati Antonio Castricone e Paolo Tancredi. Non mancheranno i presidenti emeriti del Consiglio regionale, Giuliano Giuliani, Vincenzo Del Colle, Umberto Aimola, Egidio Marinaro, Gianni Melilla, Giuseppe Tagliente e Nazario Pagano.

Per i presidenti emeriti della Giunta hanno dato conferma Anna Nenna D'Antonio, Romeo Ricciuti, Antonio Falconio e Giovanni Pace. Oltre ai vertici regionali delle forze armate, saranno presenti sindaci, amministratori locali, rappresentanti sindacali. Per l'occasione, sarà allestito per i cittadini uno schermo nel cortile antistante la sala consiliare, mentre gli ospiti che non potranno accedere in Aula - a causa della ristrettezza degli spazi - potranno seguire i lavori nella sala Benedetto Croce e i giornalisti nella sala stampa Guido Polidoro. Le riprese dell'evento istituzionale saranno curate dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale che, in collaborazione con il Servizio Informatica, garantirà la diretta streaming sul sito internet www.consiglio.regione.abruzzo.it.