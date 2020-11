Con l'elezione dei presidenti di commissione va verso il completamento la struttura regionale. Dopo essere stato escluso dagli incarichi di giunta il territorio del Vastese ottiene la presidenza di una commissione. Mario Olivieri, di Abruzzo Civico, è stato eletto alla guida della Quinta Commissione, Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro. Olivieri sarà anche consigliere segretario della Commissione di Vigilanza.

I presidenti: Maurizio Di Nicola (Centro Democratico) per la Prima Commissione (Bilancio, Affari generali e istituzionali), Pierpaolo Pietrucci (PD) per la Seconda Commissione (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) e Lorenzo Berardinetti (Regione Facile) per la Terza Commissione (Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive), Luciano Monticelli (PD) alla Quarta Commissione (Politiche europee), Mario Olivieri (Abruzzo Civico) alla Quinta (Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro) e Mauro Febbo (Forza Italia) alla Commissione di Vigilanza.

I vicepresidenti: Gianni Chiodi (Prima Commissione, Forza Italia), Emilio Iampieri (Seconda Commissione, Forza Italia), Gianluca Ranieri (Terza Commissione, M5S), Leandro Bracco (M5S, Quarta), Domenico Pettinari (M5S, Quinta) e Sandro Mariani (PD, Vigilanza).

I consiglieri segretari: Alberto Balducci (Prima, PD), Mario Olivieri (Seconda, Abruzzo Civico) e Camillo D'Alessandro (Terza, PD), Andrea Gerosolimo (Abruzzo Civico, Quarta), Maurizio Di Nicola (Centro Democratico, Quinta) e Mario Olivieri (Abruzzo Civico, Vigilanza)