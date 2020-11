Stavolta, per arrestare il ricercato, gli investigatori hanno seguito tracce di pane e olio. I militari della Sezione catturandi del Nucleo investigativo di Genova hanno fatto scattare le manette ai polsi di un latitante abruzzese, Federico Roccetti, di 50 anni.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti nel campo delle truffe e dell'evasione fiscale, deve scontare una pena superiore ai 6 anni per reati finanziari.

Roccetti, in base a quanto scoperto dagli investigatori, era specializzato nelle truffe online. Attraverso una società con sede all'estero, domicilio fiscale in Abruzzo e centri operativi in Liguria, avrebbe venduto su internet prodotti a prezzi competitivi, ma gli ignari acquirenti, dopo aver pagato, non avrebbero mai ricevuto la merce ordinata. Dalle numerose proteste lasciate sul web da utenti raggirati è nata l'inchiesta.

Il cinquantenne non aveva perso i legami con la sua terra natale. Legami che sono stati determinanti per rintracciarlo. Infatti, seguendo il viaggio di un carico di pane casereccio e olio abruzzese, i carabinieri sono riusciti a indivivuare la lussuosa abitazione in cui l'uomo risiedeva sul lungomare di Nizza. Ora verrà estradato dalla Francia e trasferito nel carcere di Sanremo.