Sono state definitivamente acquistate le aree di risulta ferroviarie dismesse che ospiteranno la pista ciclopedonale prevista dal progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi e, quindi, il più importante progetto di sviluppo turistico regionale degli ultimi anni.

Lo hanno annunciato il presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, il sindaco di Ortona Vincenzo D’Ottavio, il sindaco di Rocca San Giovanni Gianni Di Rito ed il vicesindaco di Fossacesia Paolo Sisti nel corso di un incontro tenutosi questa mattina al Parco dei Priori di Fossacesia.

“Siamo ad un punto di svolta cruciale del progetto della pista ciclopedonale – dichiara Di Giuseppantonio – abbiamo chiuso la procedura di acquisto con il versamento dell’indennità a favore di Ferrovie dello Stato spa. Ricordo che dopo lunghe trattative con le Ferrovie, la Provincia nel marzo scorso ha siglato l’accordo sull’importo e siamo passati dai 7 milioni e mezzo di corrispettivo previsti dal documento del 2011 ai 2 milioni 945mila”.

“In pratica abbiamo preso possesso delle aree di risulta – afferma Di Giuseppantonio – e stiamo mettendo a punto con le Ferrovie la rivisitazione del contratto di comodato d’uso degli edifici e delle aree adiacenti a favore dei Comuni della costa per una migliiore fruibilità ai fini turistici

Il passaggio successivo è la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori previsto non oltre il mese di ottobre. Contiamo di concludere i lavori entro un anno e mezzo, nel 2016, e di restituire ai nostri cittadini la fruibilità di un tracciato dalle notevoli potenzialità per lo sviluppo turistico ed economico”.

“Ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito – continua Di Giuseppantonio – alla realizzazione di questo importantissimo traguardo ed in particolare il Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Maurizio Lupi, il sottosegretario all’Economia Giovanni Legnini e gli amministratori della Regione Abruzzo".

Alcuni dati sul progetto: oltre 1 milione e 300 mila metri quadrati di area con 40 i chilometri di tracciato della larghezza di 4,50 mt , 12 sono i punti di accesso principali, 25 chilometri di nuovi accessi al mare con la messa in sicurezza di 9 gallerie e dei ponti.

I fondi stanziati per il progetto ammontano a 15 milioni 200 mila euro assegnati alla Provincia e provenienti dai Fas, e 2 milioni 200 mila a disposizione del Comune di Vasto, di cui 2 milioni assegnati dal Ministero dello Sviluppo Economico e provenienti dalla rimodulazione di risorse economiche destinate al Patto Trigno-Sinello e 200mila euro di fondi propri comunali.