A Pescara durante il Gran Galà della Moda elette le 2 reginette: Valeria Paniconi 20anni di Fermo e Giorgia Masciulli 19anni di Chieti e andranno a rappresentare l’Abruzzo nella finale internazionale di New Model Today che si terrà a Riccione.

Nell’elegante piazza della Rinascita di Pescara, meglio conosciuta come Piazza Salotto, lo scorso 25 agosto ha tenuto a battesimo un’elegante serata di Gran Galà della Moda, legata al contest di bellezza internazionale “New Model Today” che ha toccato col suo tour nazionale le maggiori piazze italiane.

La serata è stata organizzata e promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Pescara e nella persona di Giacomo Cuzzi, e Camillo Del Romano responsabile regionale di New Model Today che ha ricevuto nel corso della serata il premio nazionale di agente dell’anno direttamente dal presidente Clay Calzolari, in oltre ha collaborato all’organizzazione il sig. Massimo Urru. La piazza affollatissima ha ben gradito l’inizio dello spettacolo con i più piccini in passerella per un defilé delle collezioni di “Tutto Piccolo” di Pescara, poi a seguire il contest di bellezza con ben 22 modelle che hanno sfilato collezioni di costumi di “Candy Bikini” della stilista e modella Denise Di Matteo, a seguire l’alta moda con le collezioni dello stilista di Civitanova “Arduino Gironacci”.

La giuria, presieduta da Angelo Baccile per i Vini Citra(sponsor ufficiale dell’evento), coadiuvata dal Cav. Nicola Mosca, Annalisa Micolis, Paolo Prognoli, Cosimo Macchiarola, Larisa Tafili, Silvia Di Cicco, Giuseppe Di Matteo e Antonio Oddi, che dopo attenta analisi delle concorrenti ha proclamato le due reginette che accedono alla finale internazionale che si terrà a Riccione dal 1 al 6 settembre, le vincitrici sono state: Valeria Paniconi 20 anni di Fermo, 178 cm, modelle e studentessa con il titolo “Everline Hair Solution” e titolo “Nee Make Up” aggiudicata da Giorgia Masciulli, 19 anni di Chieti, 180 cm, universitaria con il sogno di diventare una top model.

Nel corso della serata sono stati assegnati altri titoli minori e rispettivamente nel seguente ordine: fascia “Roberta Martini” vinta da Houria Tiacoh 21 anni di Trento, fascia “Rossello V” vinta da Giorgia Tini di Penne; fascia “Vini Citra” vinta da Giorgia Coccia 18 anni di Francavilla; fascia “Candy Bikini” vinta da Valeria Paniconi di Fermo; fascia “Gironacci Arduino” vinta da Giulia Presciutti 18 anni di Albano Laziale; fascia “Boston Motel Ristorante” vinta da Bianca Colecchia 21 anni di S.Eusanio; fascia “Outlet Store Pescara” vinta da Maura De Vecchis 18 anni di Avezzano; fascia “Tutto Piccolo” vinto da Michela Rosselli; fascia “Caffè Saquella” vinta da Ilaria Di Piero 19 anni di Sulmona e fascia “Excelsior Accademy” vinta da Camilla Ortolano 20 anni di Vasto.

Le altre ragazze in gara sono state: Giorgia Veri, Paulina Krzewinska, Simona Di Giacinto, Marta Candeloro, Katia Fracassi, Rossella Errichiello, Sara Ronzitti, Lidia D’Eramo, Giulia Giampietro, Eva Coelho e Beatrice Torrieri.

La conduzione è stata affidata all’elegante Roberta Valerio, mentre le coreografie curate da Sara Urru e la supervisione nazionale di Salvo Romi, le acconciature e trucco da Excelsior Accademy, le foto selezionate dai fotografi: Mario Siega, Gabriele Rosselli, Francesco Sibio ed Edoardo Tini, le immagini della serata verranno trasmessi nei prossimi giorni sul canale nazionale la 7gold.