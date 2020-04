Temporali, raffiche di vento e occasionali grandinate anche in Abruzzo, tra oggi e domani, per l'arrivo di un nucleo di aria fredda. Gli inviti alla prudenza rivolti ai cittadini arrivano soprattutto dalle amministrazioni comunali del litorale: da Roseto, a Montesilvano e Pescara.

L'allerta del Centro Funzionale della Regione Abruzzo si concentra sul rischio idrogeologico, come possibili frane superficiali, cadute massi, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua.

Le previsioni di Abruzzometeo - Sulla regione condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili rovesci sparsi alternati a schiarite, tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità tra la tarda mattinata e il pomeriggio con precipitazioni in intensificazione, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, accompagnate da violente raffiche di vento e da occasionali grandinate. I temporali tenderanno ad intensificarsi sulla Marsica e nell'Aquilano e si estenderanno verso il settore orientale, coste comprese, nel corso della giornata. In serata-nottata rovesci diffusi soprattutto lungo la fascia costiera, venti settentrionali in rinforzo e temperature in sensibile diminuzione.

Temperature: In temporaneo aumento in mattinata, specie sul settore orientale. Dal pomeriggio assisteremo ad una generale e sensibile diminuzione delle temperature.

Venti: Inizialmente deboli o moderati dai quadranti occidentali, tuttavia nel corso della giornata tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando. Possibili violente raffiche di vento durante i temporali.

Mare: Inizialmente poco mosso ma la tendenza è verso un deciso aumento del moto ondoso con mareggiate, attenzione, specie nella seconda metà della giornata. Sconsigliato uscire in mare con piccole imbarcazioni nelle prossime ore. (ANSA)