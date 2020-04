Neve estiva con 20 centimetri in quota sul Gran Sasso, imbiancato intorno ai 2.200 metri, e temperature a picco anche sulla costa abruzzese con Pescara, dove ieri le spiagge erano piene e oggi il termometro è sceso a 15 gradi con pioggia battente fin dalla mattina.

"La prima fase di questo peggioramento - spiega Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo - sta lasciando l'Abruzzo, ma attenzione perché non è finita: è in arrivo la seconda fase, che interesserà la fascia orientale e la costa con piogge intense, anche a carattere temporalesco, e veri e propri acquazzoni, nel pomeriggio, in serata e nella notte". "Le temperature - sottolinea l'esperto - sono diminuite sensibilmente, scendendo, ad esempio, fino ai 14-15 gradi a Pescara e con neve attorno ai 2.000-2.200 metri".

"Sempre a partire dal pomeriggio - sottolinea l'esperto - si intensificheranno i venti settentrionali, con il rischio di mareggiate. Da martedì assisteremo a un graduale e lieve miglioramento, soprattutto nella seconda parte della giornata. Da mercoledì, però, ancora temporali sulla coste e sulle zone collinari, che poi si sposteranno sulle zone interne. L' instabilità permarrà almeno fino a giovedì". "Il bel tempo - sottolinea infine De Palma - tornerà e tornerà anche il clima gradevole, ma difficilmente avremo temperature estive. Questa è stata un'estate anomala - conclude il meteorologo - condizioni simili si erano registrate nel 1996". (ANSA)