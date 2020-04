Tre giorni di appuntamenti, dal 5 al 7 settembre, presso la Camera di Commercio di Chieti per la prima edizione di Zero Glutine expo. Trenta stand Zero Glutine con espositori provenienti da ogni parte d’Italia, dodici show cooking , per un totale di 24 ore di cucina senza glutine, laboratori di pasta fresca , 10 h corsi di cucina senza glutine, 3 convegni in materia di celiachia organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachi, undici concerti ad allietare le serate , gli chef stellati Giuseppe Tinari, Nicola Fossaceca, il M. Pasticcere Fabrizio Camplone, lo Chef Marco Scaglione e Marcello Ferrarini e l'ospite d'onore, punta di diamante della manifestazione, lo chef Rubio, del noto programma televisivo “Unti e bisunti”.

Il programma dell’Expo Zero Glutine, organizzato da Confcommercio Chieti, in collaborazione con l’AIC Abruzzo, su idea di Gianmarco Pescara, coordinatore provinciale dei giovani imprenditori, il patrocinio e il contributo della CCIAA di Chieti, del Comune di Chieti e della Banca dell’Adriatico è stato stilato tenendo conto delle centinaia di richieste di partecipazioni giunte da tutta Italia da consumatori di prodotti gluten free ma anche di appassionati di cucina in genere.

"Abbiamo pensato come Confcommercio – spiega la presidente di Confcommercio Chieti Marisa Tiberio - di avere gli strumenti per alleggerire il disagio provocato da questa malattia avendo tra i nostri soci alberghi, ristoranti, bar, forni, pizzerie, pasticcerie, distributori automatici e gelaterie, sensibilizzando gli imprenditori ad una maggiore cultura di impresa e per affrontare il problema della manipolazione alimentare proponendo menu senza glutine. Durante la fiera affronteremo però anche il problema sotto il profilo medico scientifico: ci sarà una commissione di esperti che ci aiuterà a capire come tutti dovremmo imparare a mangiare senza glutine per evitare l’insorgere di questa malattia sempre più diffusa".

5 Settembre

AREA CONVEGNI

Ore 12:00 inaugurazione della 1^ Fiera “Zero Glutine”

Dalle ore 16:30 alle ore 19:00 Abruzzo Gluten Free - “la produzione a filiera corta”;

Dottor Giuseppe Dragonetti – argomento: Alimentazione e stili di vita;

Dott.ssa Fioralba Castellano (dietista) – argomento: Naturalmente senza Glutine;

La prevenzione nella ristorazione

Conduce Cristina Mosca (direttore responsabile di C come magazine)

AREA SHOW COOKING

Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 laboratorio di pasta fresca e Show Cooking con lo Chef Marcello Ferrarini per l'azienda Farabella;

Dalle ore 20:00 Show Cooking dell'azienda Valle Roveto;

Dalle ore 21:00 Show Cooking dell'azienda Revolution.

Dalle 21:30 intrattenimento musicale con :

Lilia

Trevor Pescolla

Top hat Sisters

6 Settembre

AREA CONVEGNI

Dalle ore 16:30 alle ore 19:00 Abruzzo Gluten Free – Quello che non sai sulla celiachia

Dibattiti in chiave medico psicologica sulla celiachia, interverranno:

Dottor Francesco Bascietto (pediatra) – “la celiachia vista in un tweet”;

Dottor Gianluca Giampietro (dietista) – “la dieta: aspetti nutrizionali e legislativi”;

Dott.sa Elisabetta De Rugeriis (psicoterapeuta) – “Cibo e Celiachia: da ritualità violate a nuove opportunità”.

Aspetti psicologici della celiachia: il dialogo mente corpo" lo psicologo risponde Dott.sa Valentina D'Angelo

Intervento Presidente Aic Abruzzo Marisa Pagliaro.

Conduce Cristina Mosca (direttore responsabile di C come magazine).

AREA SHOW COOKING

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 prove di cucina per celiaci con degustazione dell'azienda “Il Pane Di Anna “;

Durante la pausa pranzo le degustazioni saranno accompagnate dallo spettacolo di La Bruja

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 Show Coking con lo Chef Nicola Fossaceca per Confcommercio;

Dalle 18:30 alle 20:00 laboratorio di dolci con lo Chef Marcello Ferrarini per l'azienda Farabella;

Dalle 19:00 alle 20:00 degustazione di birre Gluten Free con l'esperto Alfonso del Forno;

Dalle 20:00 alle 21:30 Show Cooking e degustazione dell'azienda Revolution;

Dalle 20:30 Show Cooking di Chef Rubio

Dalle 21:30 intrattenimento musicale con:

Two Fates

Twin Room

7 Settembre

AREA CONVEGNI

Dalle ore 16:30 alle ore 19:00 Abruzzo Gluten Free – turismo senza limiti

Beatrice Tortora – Cia (la spesa in campagna)

Gianmarco Giovannelli (Federalberghi)

Claudio Ucci (Abruzzo Travelling)

Gianmarco Pescara (ideatore Zero Glutine e presidente Giovani Imprenditori Confcommercio Chieti)

Marisa Tiberio (Presidente Confcommercio Chieti, ideatrice Zero Glutine)

AREA SHOW COOKING

Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 laboratorio di cucina e show cooking con lo Chef Marco Scaglione per l'azienda Nutrifree;

Durante la pausa pranzo le degustazioni saranno accompagnate dallo spettacolo di Claudette & The Farmer

Dalle ore 17:00 alle ore 20:30 Show Cooking Chef Giuseppe Tinari e M. Pasticcere Fabrizio Camplone per Confcommercio;

Dalle ore 20:30 spazio riservato Confcommercio Chieti.

Dalle ore 21:30 intrattenimento musicale con:

Sound Shivers

Gabriel Rosati