La Vastese debutta con un pareggio esterno nel campionato di Eccellenza. Sotto di un gol, realizzato al 28’ da La Selva, pareggiano i biancorossi al 42’ con un calcio di rigore di Soria. Meglio nel primo tempo la squadra di Precali che ha avuto più occasioni per passare in vantaggio colpendo anche un palo con Piscopo e fallendo un paio di buone occasioni. Nella ripresa meglio il Francavilla, più continuo nella fase di attacco ma non incisivo.

La partita. Prima di campionato a Francavilla per la Vastese al Valle Anzuca contro la rinnovata formazione di casa allenata da mister Del Grosso. Precali schiera un 4-2-3-1 con Leo al debutto tra i pali, a sinistra c’è Napolitano, Balzano a destra, Corbo e Irmici centrali, D’Ambrosio, e Spagnuolo davanti alla difesa, da sinistra a destra Stango, Bonuso e Piscopo, che nel corso della gara si scambieranno le posizioni, a sostegno di Soria in avanti. Dema e D’Adamo partono dalla panchina. Da segnalare la lodevole iniziativa dei tifosi del Francavilla che hanno organizzato una raccolta di materiale scolastico a favore degli abitanti dei paesi del Gargano duramente messi a prova da una violenta bomba d’acqua.

Nelle prime battute di gioco è il Francavilla a portarsi in avanti. Dopo un avvio con minore possesso palla la Vastese inizia a proporsi più spesso in avanti e infatti nel giro di un minuto ha due opportunità per passare in vantaggio. Al 17' buona palla gol per Soria che servito da D'Ambrosio davanti alla porta avversaria non riesce a concludere, sulla ribattuta della difesa di casa arriva Stango che non inquadra lo specchio.

Al 18' altra occasione per la Vastese, Piscopo avanza sulla destra e mette in mezzo per Bonuso che calcia debolmente all'altezza del dischetto di rigore, Spacca blocca senza problemi. Due minuti dopo Stango tenta il gol da cineteca, Napolitano dalla sinistra crossa in mezzo per Soria che dal limite opposto dell'area mette al centro dove arriva il centrocampista biancorosso che colpisce in rovesciata e manda sull'esterno della rete.

Al 22' ancora D'Ambrosio per Soria in avanti, l'attaccante vastese riceve in area defilato e calcia in porta, il portiere di casa para. La Vastese cresce con il trascorrere dei minuti, ma al 28’ sono i padroni di casa a segnare, la difesa biancorossa è distratta quando Lalli avanza centralmente, serve sulla sua destra l’accorrente La Selva che entra in area in velocità e insacca sul primo palo.

Dopo il gol i biancorossi non sembrano avere altre idee per arrivare dalle parti di Spacca se non con i lanci in avanti, poi al 41’ D’Alonzo atterra in area di rigore Soria lanciato a rete, l’arbitro Pezzopane di Avezzano concede il rigore e ammonisce il difensore. Batte lo stesso Soria che pareggia.

Nei minuti finali del primo tempo le due squadre hanno un’occasione a testa, al 44’ un colpo di testa ravvicinato di Lalli, la difesa ribatte. Un minuto dopo Piscopo colpisce il palo, l'esterno entra in area, supera un avversario e calcia prendendo il legno alla destra di Spacca. Positivo il primo tempo dei biancorossi con più occasioni rispetto agli avversari che però danno l’impressione di essere più pericolosi quando si portano in avanti.

La seconda frazione di gioco inizia senza sussulti, al 55’ D’Adamo prende il posto di Bonuso. Due minuti dopo prima La Selva e poi Bordoni provano a segnare da fuori area ma la difesa ospite respinge. Al 65' rischia l’autogol la Vastese, Bordoni dalla destra crossa in mezzo, Irmici devia di testa, la palla sorvola di poco la traversa. Al 67' D'Ambrosio su punizione mette una buona palla per Corbo che in area vicino alla linea di fondo rimette in mezzo di testa, la retroguardia del Francavilla è attenta.

Al 70' padroni di casa pericolosi con un calcio piazzato di Lalli dal limite che sfiora l'incrocio dei pali. Al 77' ancora una punizione insidiosa di Lalli, Leo si distende e mette in angolo. All'85' l'attaccante albanese Dema debutta in biancorosso sostituendo Stango e all’88' D'Ambrosio è costretto ad uscire in barella per un colpo in testa ricevuto da un avversario, nulla di grave per lui.

Finisce 1-1, è un pareggio giusto, la Vastese, calata nella ripresa, è ancora in fase di assemblaggio, non al meglio della condizione e con una difesa a volte in affanno. Resta il rammarico per aver sciupato sotto porta, con una maggiore cattiveria si poteva fare bottino pieno. I giallorossi sono una squadra ostica, fare punti qui non sarà facile per nessuna delle avversarie. Nel prossimo turno all'Aragona arriverà il Miglianico che ha pareggiato in casa con il Pineto, mentre mercoledì in Coppa i biancorossi giocano contro il Borrello.

Tabellino

Francavilla-Vastese 1-1 (1-1)

Reti: 28’ La Selva (Francavilla), 42’ rigore Soria (Vastese)

Francavilla: Spacca, Di Sabatino (88’ Bottino), Galasso, Milizia, Giangiacomo, D’Alonzo, Bordoni (88’ Spinello), Ferri, La Selva, Lalli, Xhaferi (54’ Proterra). A disposizione Perillo, De Marco, Rapino, Miele. Allenatore Alessandro Del Grosso

Vastese: Leo, Balzano, Napolitano, Spagnuolo, Corbo, Irmici, Piscopo, D’Ambrosio, Soria (74’ De Vita), Stango (85’ Dema), Bonuso (55’ D’Adamo). A disposizione Antenucci, Salcuni, Giacchetti, Mascolo. Allenatore Gianpietro Precali

Arbitro: Valerio Pezzopane (L’Aquila), Valentino Cialini (Teramo), Vincenzo Recchiuti (Teramo)

Ammoniti: Bordoni (Francavilla), Stango (Vastese), D’Alonzo (Francavilla), Irmici (Vastese), D’Adamo (Vastese)

I risultati della 1° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese.

Acqua&Sapone-Avezzano 0-1

Capistrello-Cupello 0-0

Francavilla-Vastese 1-1

Martinsicuro-Renato Curi Angolana 2-4

Miglianico-Pineto 0-0

Paterno-Torrese 1-2

San Salvo-Borrello 1-0

Sulmona-Alba Adriatica 0-2

Vasto Marina-Montorio 0-2

La classifica

Alba Adriatica 3

Angolana 3

Avezzano 3

Montorio 3

San Salvo 3

Torrese 3

Capistrello 1

Cupello 1

Francavilla 1

Miglianico 1

Pineto 1

Vastese 1

Acqua&Sapone 0

Borrello 0

Martinsicuro 0

Paterno 0

Sulmona 0

Vasto Marina 0

Il prossimo turno, domenica 14 settembre, ore 15.00.

Alba Adriatica-Acqua&Sapone

Angolana-Capistrello

Avezzano-Francavilla

Borrello-Sulmona

Cupello-San Salvo

Montorio-Paterno

Pineto-Vasto Marina

Torrese-Martinsicuro

Vastese-Miglianico