Sulle trivelle in Adriatico il ministero dell'Ambiente deve valutare "l'impatto ambientale'' e lo farà ''con massima severità, poi prenderò personalmente atto ed adotterò il provvedimento di Via o di Aia", così Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente.

In Italia è in vigore "la normativa, forse la più restrittiva d'Europa". "Le decisioni europee vengono prese su base scientifica, col principio di prudenza. Se ci vogliamo adeguare all'Europa dobbiamo imparare ad adeguarci all'Ue in tutto". (Ansa)