Una scossa sismica di magnitudo 3 è stata registrata alle 19:10 di ieri in Abruzzo, nell'area della Marsica, dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv. L'epicentro della scossa, avvenuta a 10,7 km di profondità, è situato tra i Comuni di Anversa degli Abruzzi, Bisegna, Cocullo, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Ortona dei Marsi e Ortucchio, tutte località in provincia dell'Aquila. Non si registrano danni a persone o cose. (ANSA)