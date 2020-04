E' aperto il bando di concorso per il conferimento di 20 borse di studio riservate agli studenti immatricolati nell'anno accademico 2014/2015 ai corsi di Laurea Magistrale in Fisica, Scienze Chimiche, Matematica, Ingegneria Matematica, Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica, Automatica ed Ingegneria Elettronica dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Le borse di studio, bandite dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) attraverso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), ammontano a 600 euro mensili per la durata dei due anni di studio e prevedono il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione all'Università.

"Siamo molto soddisfatti che questo programma di borse di studio si rinnovi anche quest'anno - sottolinea Eugenio Coccia, direttore del Gran Sasso Science Institute - perché conferma la sinergia tra il GSSI e l'Università dell'Aquila per fare dell'Aquila una città degli studi di livello internazionale e renderla così sempre più attraente per i giovani di talento italiani e stranieri".

Questo programma è motivo di soddisfazione anche per Paola Inverardi, Rettrice dell'Università dell'Aquila: "Il rinnovo del programma di borse studio del GSSI a favore degli iscritti all'Università dell'Aquila - commenta Inverardi - conferma la volontà delle nostre due istituzioni di costruire insieme, in questo territorio, un ambiente di studio che permetta allo studente di seguire, con motivazione e spirito di sfida, il percorso che meglio si adatta alle proprie capacita' e alle proprie aspirazioni". Anche per Fernando Ferroni, presidente dell'Infn "questo è un esempio positivo di collaborazione tra le istituzioni di alta formazione della città e un'opportunità per i migliori studenti di ricevere un segnale chiaro di incoraggiamento nel loro percorso".

La domanda di ammissione al concorso per il conferimento delle borse di studio deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura on-line disponibile sul sito web del GSSI: www.gssi.infn.it. Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 18 (ora italiana) del 6 ottobre prossimo. (AGI)