Un abruzzese nel Consiglio superiore della magistratura. Giovanni Legnini (in corsa per la vicepresidenza dell'organo di autogoverno dei giudici) e Giuseppe Fanfani, entrambi Pd, sono gli unici due componenti laici del Csm risultati eletti dallo spoglio dell'ottava votazione del Parlamento, in seduta comune, nella tarda serata di ieri. Per i restanti sei componenti laici (e l'elezione di due giudici costituzionali) è cominciata stamani a Montecitorio la seduta del Parlamento. Per essere eletti occorre il quorum dei tre quinti dei componenti. Legnini ha ottenuto 524 voti su 815 complessivi. (ANSA)