Crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo 2013, con una variazione migliore di quella nazionale (+1,3%) e dell'Italia meridionale (+2,4%), per l'export Abruzzo nel primo semestre 2014. Lo rileva l'Istat. Crescono del 12,6% le esportazioni verso i Paesi della Ue, diminuiscono quelle verso i Paesi al di fuori (-14,4%). Tra i settori con incrementi: Coke e prodotti petroliferi raffinati, articoli in gomma e mezzi di trasporto; meno esportazioni di computer, prodotti in legno e tessili. (ANSA)