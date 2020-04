Sono stati fermati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nella zona della Colonnetta e trovati in possesso di due grammi di marijuana. E’ successo, nel tardo pomeriggio di sabato, a due studenti universitari fuorisede, un 23enne proveniente dalla provincia di Foggia ed un 24enne della provincia di Frosinone, entrambi incensurati. Il primo, che studia a Chieti, è stato poi arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari.

Nella sua abitazione i militari hanno recuperato altri 250 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e la somma contante di 1200 euro, in banconote di piccolo taglio. L’altro, occasionalmente nella zona, è stato invece denunciato in stato di libertà.

Gli uomini dell’Arma stavano svolgendo dei controlli straordinari in occasione della “notte bianca” e degli eventi scalini in programma a Chieti Scalo, quando hanno notato i due giovani confabulare tra di loro. Fermati per un normale controllo sono stati trovati in possesso dello stupefacente. E’ scattata dunque la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 23enne, domiciliato a Chieti, che ha permesso di recuperare l’altro quantitativo di marijuana che era stato nascosto sotto alcuni libri, in uno zaino riposto nell’armadio della camera da letto.

Sempre nell’armadio erano custoditi anche i bilancini di precisione, le bustine di cellophane vuote, alcune delle quali con residui di marijuana, e la somma contante di denaro probabilmente provento della vendita delle dosi. Nello zaino dell’altro studente, ospite anche lui a casa dell’amico, i Carabinieri hanno recuperato altri 50 grammi di marijuana che lo stesso aveva verosimilmente acquistato dall’amico. Per lui è dunque scattata la denuncia in stato di libertà con la medesima accusa.

Comando Provinciale Carabinieri Chieti