Le Province trasformate in unioni di Comuni, i Consigli provinciali diventano assemblee di sindaci e pubblici amministratori senza stipendio, ma con limitati rimborsi spesa. Rappresentanti eletti non dal popolo, ma attraverso le elezioni di secondo livello, cioè da sindaci e amministratori di tutti i Comuni della stessa Provincia. Con le votazioni del 12 ottobre, entra di fatto in vigore la riforma.

Nel territorio provinciale di Chieti avranno diritto di voto 1100 rappresentanti politico-istituzionali, nel Pescarese 400, nel Teramano 580.

In base ad alcune stime nazionali, si calcola che 30mila dipendenti su 60mila complessivi delle Province (700 in Abruzzo) dovranno essere trasferiti in altri enti pubblici nei prossimi anni.

In Abruzzo verranno rinnovate le amministrazioni provinciali di Pescara, Chieti e Teramo. L'Aquila, vista la proroga a causa del terremoto, voterà il prossimo anno.

I candidati - Saranno una sfida tra sindaci le elezioni provinciali di secondo livello previste per il 12 ottobre: dei sei candidati a presidente per le Province di Pescara, Chieti e Teramo quattro sono primi cittadini di altrettanti comuni abruzzesi.

Il termine ultimo per presentare le liste è scaduto alle 12 di oggi. Si tratta del sindaco di Abbateggio (Pescara), Antonio Di Marco, candidato alla Provincia di Pescara per il centrosinistra, di quello di Atri (Teramo), Gabriele Astolfi, aspirante presidente a Teramo per il centrodestra, del sindaco di Lanciano (Chieti), Mario Pupillo, e di quello di Paglieta (Chieti), Nicola Scaricaciottoli, entrambi candidati, l'uno per il centrosinistra e l'altro per il centrodestra, alla presidenza della Provincia di Chieti. Gli altri candidati sono il presidente uscente della Provincia di Pescara, Guerino Testa, e il consigliere provinciale di Teramo Renzo Di Sabatino, ex sindaco di Bellante (Teramo).

Pescara - Due le liste presentate a Pescara, una di centrodestra e una di centrosinistra. Fibrillazione, alla vigilia della scadenza per la presentazione, all'interno del Pd, dopo che alcuni hanno riproposto la candidatura di Giorgio D'Ambrosio - l'ex sindaco di Pianella (Pescara) aveva già fatto discutere alle regionali -, sospeso dal partito e sul cui nome c'era il veto della segreteria provinciale. Per quanto riguarda il centrodestra si è parlato di un tentativo di accordo trasversale tra parte del Pd e Forza Italia, ma le trattative - smentite dagli stessi soggetti tirati in ballo - non sarebbero andate a buon fine.

Chieti - A Chieti sono due le liste che sostengono il centrodestra: "Insieme per il territorio" e "La Provincia che vogliamo". Pupillo, invece, è sostenuto dalla lista, formata da 12 candidati, denominata ''Provincia Unita Mario Pupillo presidente''.

Teramo - A Teramo Di Sabatino è appoggiato dalla lista "Casa dei Comuni", mentre per Astolfi sono due le liste di sostegno: "Forza del Territorio con Astolfi" e "Costituente popolare per Teramo". Diversi, inoltre, i sindaci candidati tra centrodestra e centrosinistra per un posto da consigliere: ci sono, tra gli altri, Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore, Tonia Piccioni (Alba Adriatica), Gianfranco De Massis (Elice), Maria Felicia Maiorano Picone (Cappelle sul Tavo) e Vincenzo Di Marco (Castellalto).