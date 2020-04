Segnaletica non rispettata, alta velocità e distrazioni: i fattori più frequenti all'origine dei 3639 incidenti stradali registrati in Abruzzo nel 2012, 88 morti e 5476 feriti, dati diffusi da Aci Pescara presentando un Corso di guida sicura. Tra gli incidenti mortali 26 sono avvenuti su strada urbana, 16 su altre strade nell'abitato, 36 su provinciali, 8 in autostrada,2 altrove. Tra i 6792 veicoli coinvolti 4896 auto, 1030 moto, 236 bici e 464 camion. Il lunedì è il giorno con meno incidenti. (ANSA)