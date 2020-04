"Centrosinistra calamita anche di liste civiche. Ora massima responsabilità amministrativa e di governo": così il segretario regionale del Pd Abruzzo, Silvio Paolucci, commenta la vittoria nelle elezioni delle Province di Chieti, Pescara e Teramo.

"La partita delle Province finisce 3 a 0 per il centrosinistra. Questo risultato dimostra non solo l'unità e la compattezza del Pd e della maggioranza regionale, ma anche la capacità attrattiva verso le liste civiche, gli amministratori indipendenti, le tante persone che, specialmente nei centri minori, svolgono l'attività politica come servizio pressoché volontario alla comunità". "Cinque anni fa tutto ciò era impensabile: ora il nuovo centrosinistra non deluderà. In cinque anni abbiamo cambiato volto alla politica abruzzese: il 59% raggiunto nelle elezioni dei presidenti delle Province di Chieti e Pescara è stato reso possibile dalla credibilità dei candidati scelti e dalla serie di vittorie inanellate negli ultimi due anni in grandi Comuni come Pescara, Spoltore, Lanciano, Francavilla al Mare, Vasto, Ortona e dall'ottima performance del centrosinistra nei centri minori. Avere strappato Teramo al centrodestra è un nuovo inizio per il centrosinistra, l'avvio di una stagione di partecipazione autentica e di vero cambiamento con una classe dirigente credibile e rinnovata".

"Dopo la brillante conquista della Regione Abruzzo, ora le tre nuove vittorie danno altro entusiasmo - conclude Paolucci - ma affidano al centrosinistra anche la massima responsabilità amministrativa, che dovremo gestire con lucidità e passione civica nella direzione di una profonda riforma delle funzioni e delle autonomie locali".

ANSA