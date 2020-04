"Sono previsti tagli eccessivi: non per fare rivendicazioni, ma le Regioni erogano servizi fondamentali e questi numeri vanno riconsiderati. Noi dobbiamo poter svolgere i nostri obblighi e alle condizioni date non c'è questa possibilità". Queste le parole del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, durante la Conferenza delle Regioni. "Assistiamo ad una sorta di provincializzazione delle Regioni", ha concluso.

ANSA