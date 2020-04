Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti. Il nuovo comandante è il colonnello Luciano Calabrò, 49 anni, nato a Cortina d’Ampezzo (Belluno).

Proveniente dai ranghi dell’Accademia Militare di Modena, ove ha frequentato il 167° Corso di Applicazione, durante la sua trentennale carriera ha retto 3 Compagnie carabinieri, anche in aree particolarmente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ed il Reparto operativo del Comando provinciale di Catanzaro.

Ha poi frequentato il corso Superiore di Stato Maggiore Interforze e da settembre 2003 a marzo 2004 ha partecipato inoltre alla missione Msu (Kfor) in Kossovo.

Da ottobre 2005 ad agosto 2012 ha operato presso lo Stato Maggiore della Difesa dove è stato anche Capo Sezione presso l’Ufficio Direzione Strategica e Politica delle Operazioni. Giunto ad Iglesias a settembre 2012, il colonnello Luciano Calabrò ha assunto il comando della Scuola Allievi Carabinieri, che ha retto poi per un biennio, fino a quando è stato destinato a Chieti in qualità di comandante provinciale dei carabinieri.

