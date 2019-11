Sarà aperta al pubblico da domani la mostra ‘Pasional’ della pittrice informale Sara Quida che esporrà le proprie composizioni dal 3 al 28 febbraio, presso la sala conferenza del museo Michetti di Francavilla.

Una mostra dedicata “a chi freme di passione” nella quale ogni visitatore potrà perdersi dentro alle tonalità pittoriche della pittrice di origine sarda, affiancate dai versi del poeta Ciro Cianni, in quello che rappresenta un vero e proprio viaggio artistico. Poesia e pittura si mescolano insieme, in un vortice di emozioni e di sentimenti espressi sinceramente e direttamente attraverso la tela, derivanti da scene di tango argentino e da visioni di vita quotidiana. Al centro delle composizioni artiste della Quida ci sono i colori, vivaci, accesi ma allo stesso tempo scuri, a tratti caldi, vere e proprie vibrazioni per l’anima che s’infrangono in una seduzione per gli occhi. Domani pomeriggio l’apertura della mostra preceduta dall’inaugurazione in programma alle ore 16,00. La direzione artistica della mostra è affidata a Sandro Lucio Giardinelli, ideatore dell’evento ‘MumArt’ nel quale è inserita la mostra in questione che verrà presenta dal dott. Massimo Pasqualone, quest’ultimo curatore dello stesso ‘MumArt’.



Sara Quida- Vive a Vasto dal 1999. Dal 2009 comincia un percorso di intensa ricerca, sperimentazione e studio sul colore e sulla materia, mossa da un urgente desiderio di raccontare, attraverso le sue tele, lo straordinario e complesso mondo delle emozioni, e dei sentimenti. I suoi frequenti viaggi in Europa favoriscono l'evoluzione e la ricerca artistica sempre più indirizzata verso la pittura sensoriale. Organizza mostre personali e partecipa a mostre, installazioni collettive in Italia e all'estero. Molte delle sue opere sono presenti in collezioni private sia in Italia che all'estero.