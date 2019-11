12.30 - Sono ore di preoccupazione quelle vissute a Casalbordino dalla famiglia e dagli amici di A.D.R, il 30enne rimasto coinvolto ieri sera in un brutto incidente a Sambuceto. Le sue condizioni, apparse molto gravi ai sanitari che hanno operato il primo soccorso, sono costantemente monitorate dai medici dell'ospedale clinicizzato di Chieti. Il giovane, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, ha riportato fratture alle costole e lesioni. Al suo fianco ci sono parenti e amici, in attesa che i medici possano dare notizie positive sul suo recupero.

La prima notizia. È stato ricoverato all'ospedale di Chieti il 30enne di Casalbordino, A.D.R. le sue iniziali, che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida della sua vettura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'auto, mentre si accingeva ad uscire dal parcheggio del centro commerciale IperCina, è finita contro un bus diretto a Manoppello. L'impatto è stato molto violento, provocando anche il ferimento, seppur in maniera lieve, anche di un passeggero del bus. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, per prestare soccorso ai feriti.

Il 30enne casalese è stato ricoverato con diversi traumi e lesioni ma non è in pericolo di vita. Il traffico è rimasto bloccato per lungo tempo, con i carabinieri di San Giovanni Teatino che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. I vigili urbani di San Giovanni Teatino si sono occupati di regolare la viabilità, con il traffico pesantemente rallentato durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.