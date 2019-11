Al Pala Elettra di Pescara l’Amatori si aggiudica il ‘derby d’Abruzzo’ di Dnb, battendo 85-68 la Vasto basket, rimasta in gara sino a metà del quarto periodo. Nonostante una buona gara portata avanti per oltre trenta minuti di gioco da parte di Ierbs e compagni, la panchina più lunga dei pescaresi ha permesso a coach Salvemini di poter far girare i suoi, possibilità sicuramente non concessa a coach Di Salvatore. Nella giornata biancorossa indetta dalla società cestistica pescarese, l’intero incasso è stato devoluto all’Agbe.

La partita. Ad aprire le danze del match è il canestro dai due punti di Di Donato, seguito dai primi tre minuti di gioco nei quali la partita è in una fase di pieno equilibrio. I vastesi, grazie alla tripla di Di Pierro, si portano sul più uno (5-6). Nei minuti successivi è Pepe ad andare a canestro, riportando i suoi in vantaggio (9-6). A metà periodo l’Amatori riesce a siglare un parziale positivo e a distaccare gli avversari di otto punti (16-8). È la tripla di Lagioia a suonare la carica in casa Vasto basket (16-11), ma dall’altra parte è dello stesso avviso Rajola (19-11). La prima frazione di gioco si conclude con Di Donato (9 punti nel primo quarto) e compagni avanti di tre lunghezze (22-19). Il secondo periodo è caratterizzato da una serie di botta e risposta a canestro trai due quintetti. I pescaresi possono contare sui canestri di Di Marco e Polonara, mentre la Vasto basket mette in ritmo Martelli, seguito da un motivato Durini. Nell’ultimo minuto di gioco, prima della pausa lunga, l’Amatori riesce a realizzare il trentaseiesimo punto della gara e a chiudere così avanti di quattro punti sui cugini vastesi (36-32) che hanno la fortuna di avere un Martelli in giornata, almeno sino a quanto visto nei primi due atti della gara (11 punti segnati nei primi due quarti che poi saranno quelli totali). Il terzo quarto si apre con la tripla di Antonini che ribadisce che l’inerzia del match è tutt’altro che a favore dei casalinghi. Infatti successivamente Mirone realizza quattro punti consecutivi (i primi due aggrappandosi in schiacciata a canestro) e i vastesi si portano sul più uno (38-39). Al Pala Elettra la gara si profila essere punto a punto, il che la rende davvero entusiasmante. L’Amatori però non vuole sentire storie e cerca di andarsene, ma il vantaggio è ancora minimo (45-41). A metà terzo quarto coach Di Salvatore chiama timeout con il timore di subire un parziale negativo che potrebbe pregiudicare quanto di buono fatto sino a quel momento. Dalla pausa breve ne esce bene sia Dipierro che realizza subito da due, sia Polonara che dalla lunetta non sbaglia (47-43). Da lì in poi sono i pescaresi a trovare altri due canestri, firmati dalla schiacciata di Timperi e dai tiri liberi di Pepe, entrambi messi a segno (51-45). Lagioia si alza dai tre punti e tronca il parziale positivo dei ragazzi di coach Salvemini (51-48). Alla tripla della guardia biancorossa risponde Di Donato, appoggiando i due punti. Con il due su due ai liberi di Lagioia, il terzo periodo termina a favore dell’Amatori (53-50). La partita è apertissima. Ultimo atto del derby d’Abruzzo che ha inizio con la tripla Di Donato da una parte e i due punti di Dipierro dall’altra (56-52). Un canestro con tanto di fallo subito realizzato da Timperi, con l’aggiunta di un canestro in area di Pepe, permettono all’Amatori di andare sul più nove, che poi diventerà +10 con la tripla del giovane Timperi (69-59). I vastesi sembrano accusare un calo di energie dovuto ad una rotazione ristretta che non può regalare momenti di pausa ai ragazzi di coach Di Salvatore. Quest’ultimo a cinque minuti dalla fine chiama timeout per chiamare a raccolta la sua squadra. Dalla pausa breve Rajola non vuole regalare ossigeno agli avversari e da tre si alza, spezzando come lui sa fare il polso e realizzando la tripla che vale tredici punti di vantaggio. Ci vorrebbe un miracolo per riaprire la gara, perché a tre minuti dalla sirena i vastesi sono sotto ancora di tredici lunghezze. Ma ciò non accade e, avendo la possibilità di gestire il vantaggio, l’Amatori Pescara si aggiudica il match chiudendo 85 a 68. Risultato che mente sulla buona dose di agonismo espressa in campo.

Tabellini

Amatori Pescara: Pepe 14, Rajola 12, De Martino 5, Di Donato 15, Polonara 17, Di Carmine, Di Fonzo, Timperi 12, Bini 6, Di Marco 4; coach: Giorgio Salvemini

Bcc Vasto Basket: Dipierro 15 , Antonini 3, Di Tizio 10, Ierbs , Durini 4, Martelli 11, Cordici, Lagioia 15, Mirone10 , Menna n.e.; coach: Sandro Di Salvatore

Parziali: 1. 22-18; 2. 14-14; 3. 17-18; 4. 32-18