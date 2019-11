Un match davvero combattuto al Pala Scapriano, premia i padroni di casa del Basketball Teramo, i quali riescono nel finale ad imporsi 54 a 52 sugli Amici del Basket San Salvo. I bianco blu, pur avendo tra le mani il possesso della vittoria, non sono riusciti a segnare e Smiles (migliore in campo tra le fila teramane) ai liberi ha chiuso la pratica con un due su due. A fine partita coach Ialacci è stata chiara: “C’è rammarico perché avremmo potuto fare qual cosina di più, ma la nostra settimana è stata davvero difficile, con tante assenza causa influenza. Ora ci rimboccheremo le maniche, lavorando tanto e cercando di preparare al meglio la sfida di sabato prossimo in casa contro la capolista Termoli. Capolista Airino che ieri ha superato il Magic Basket Chieti 74 a 62, aiutata soprattutto dai 14 punti di Marinaro ed i 16 di Bertinelli. In casa Sulmona ha ottenuto una vittoria importante contro la Torre Spes (65-61), mentre il Campli non ha potuto fare granché contro il Penta Teramo, quest’ultimo uscito con i due punti dalla trasferta, vincendo 65-83. Con la sconfitta di ieri, gli Amici del Basket San Salvo si vedono superare in classifica proprio dal Basketball Teramo che sale al quarto posto con 20 punti, preceduto dal Magic Chieti (22), dal Penta Teramo (24) e dalla solitaria Airino (32), capolista indiscussa del campionato.

La partita. I padroni di casa, nel magnifico e storico Pala Scapriano di Teramo, hanno una partenza sprint (4-0) che costringe coach Ialacci a chiamare subito timeout. Dalla pausa breve, i sansalvesi rientrano in campo più decisi ed iniziano a giocare, con Pasquini ed Assogna protagonisti di un buon primo periodo. Ma in casa San Salvo subito problemi di falli. Proprio Assogna ne commette tre e Linda lo fa sedere in panchina. La prima frazione di gioco si chiude con gli ospiti avanti di due (12-14). Nel secondo periodo Celenza e Borromeo suonano alla carica, ma i teramani trovano buone soluzioni al tiro, complice sicuramente l’ottimo lavoro in fase di regia del playmaker Smickle. Anche Tenisci commette il terzo fallo, dopo aver preso il posto di Assogna. I casalinghi siglano un parziale positivo (20-13) e si va alla pausa lunga sul risultato di 32 a 27. Nel terzo periodo gli Amici del Basket San Salvo rientrano in campo con Assogna, ma a quest’ultimo viene fischiato subito il suo quarto fallo su un rimbalzo e la sua partita è praticamente compromessa. Non per i suoi compagni, però, che riescono ad andare a canestro più degli avversari, facendo proprio il parziale del terzo atto del match (9-14) e la partita è in pieno equilibrio (41-41). Si deciderà tutto nell’ultimo quarto ed in via definitiva negli ultimi tre minuti della partita. Punto a punto, le due squadre cercano il guizzo vincente per allungare. I sansalvesi chiamano in cattedra Borromeo che riporta i conti alla pari alzandosi da tre e trovando ‘solo la retina’. Nell’azione in attacco successiva, Pappacena realizza il più due dei suoi. Gli Amici del Basket decidono di continuare a giocare sul lungo Pasquini.

Con la palla in mano, il lungo lancianese si ritrova per terra- forse contrastato con un presunto fallo non visto dalla coppia arbitrale- e dall’altra parte il Teramo realizza i due punti per la parità. Così i bianco blu hanno la possibilità di avere l’ultimo possesso della partita, ma dalla rimessa Biasone se la fa rubare, per poi successivamente riprendersela e poter giocare così il potenziale gioco della vittoria. Sarà proprio Biasone a tentare il colpo, ma questo non gli riuscirà. La palla non entra e Smickle scappa in contropiede, fermato da un fallo che lo manderà in lunetta. Da lì farà due su due e chiuderà così la pratica. Finisce 54-52 il match, in un finale di partita non per deboli di cuore. A vincere è il Teramo, grazie ai due tiri liberi e ad una gestione in attacco degli ospiti non delle migliori. Peccato per il San Salvo che comunque ha dimostrato di essere cresciuto e di poter competere con le grandi del girone anche se, per rimanere nelle parti alti della classifica, sfide come queste bisogna vincerle. Sabato Celenza e compagni proveranno a fare il colpaccio in casa, cercando di arrestare la corsa solitaria di Marinaro and Co.

I tabellini

Basket Ball Teramo: Scarnecchia 4, Pirani , Smickle 19, Sulpizii 5, Zansavio , Fantozzi , Piersanti 7, Valento 2, Beadle 4, Di Francesco 14, Vitelli NE, Pecorale NE. All. Di Francesco Stefano

Amici Del Basket San Salvo: Tenisci , Borromeo 17, Pappacena 4, Biasone 6, Di Blasio 2, Pasquini 6, Celenza 6, Assogna 11, Koshena NE, Boccardo NE. All. Ialacci

Parziali: 12-14, 32-27, 41-41