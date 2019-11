Otto persone, tra cui un bambino, ricoverate nell'ospedale di Atri per intossicazione. Una condotta del gas si è incendiata nella frazione di Mutignano nel comune di Pineto. E' il metanodotto che va da Cellino Attanasio a Bussi. Le fiamme altissime erano visibili a chilometri. di distanza All'origine uno smottamento, dovuto al maltempo, che avrebbe provocato la caduta di un traliccio della corrente sulla condotta. Impegnata al momento tutta le rete di emergenza con squadre dei vigili del fuoco, 118, polizia, carabinieri e protezione civile.

Riaperta l'autostrada A24. La A25 è chiusa dalle 4 di questa mattina per bufere di neve; il vento molto forte ha toccato e superato in alcuni momenti i 140 chilometri orari. La visibilità ridotta a zero ha spinto la direzione del COA della polizia stradale a chiedere la chiusura al traffico per problemi di sicurezza. Il tratto interessato dalla tempesta di vento e neve è quella tra la Valle Peligna e la Marsica e quella di L'Aquila Ovest e Colledara (Teramo).

ANSA