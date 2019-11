"Dopo Ombrina Mare, arriva l'ok della Commissione Via nazionale anche per Elsa 2, un progetto di ricerca con pozzo esplorativo a soli sette chilometri dalla Riserva naturale regionale dei Ripari di Giobbe", davanti alla Costa teatina. A segnalarlo è il Wwf Abruzzo. "Un progetto che, viste le grandi similitudini geologiche con l'area di Miglianico, nonostante le smentite della proponente nelle contro osservazioni - si legge in una nota -, avrà le stesse esigenze di Ombrina Mare: una raffineria".

