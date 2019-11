Dopo il podio conquistato in Qatar, Andrea Iannone torna in terra abruzzese e ad Ortona sabato 4 aprile ha preso parte all’evento organizzato dal suo Fan club ‘Tutti in pista’. Tanta partecipazione da parte dei fan- piccoli e grandi- che sono giunti nel circuito internazionale d’Abruzzo per salutare il pilota vastese.

Dopo i saluti di rito, le foto e la firma degli autografi, Iannone ha partecipato ad una piccola gara di go kart insieme ai suoi amici. Naturalmente a vincere è stato lui, seguito dal fratello Angelo. Dopo la corsa, ancora tante foto con i fan e autografi che Andrea non ha esitato a firmare. Durante la giornata è stato possibile iscriversi al fan club dopo l’avvio delle iscrizioni 2015. In bella vista anche le moto con le quali il numero 29 abruzzese ha partecipato ai campionati di Moto Gp, oltre ad un’area riservata agli accessori del merchandise e gadget. Divertimento, affetto e tanta partecipazione in un evento che ha anticipato le feste pasquali.

In questi giorni Andrea si è goduto il meritato riposo, passando le festività in città e domani saluterà la sua Vasto per partire verso gli States e preparare al meglio la prossima gara del motomondiale. Dopo un inizio positivo, le premesse per questa stagione di Moto Gp sono davvero ottime e Andrea potrà contare sul grande supporto dei sui concittadini e tifosi che, ora più che mai, sognano di vedere Ian29 il più in alto possibile.