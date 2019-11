La Regione Abruzzo, avvierà nei prossimi mesi "i lavori di adeguamento strutturale nei blocchi parto dei presidi di Pescara, Avezzano, Teramo, Chieti, Lanciano, Vasto".

Lo ha annunciato Silvio Paolucci, assessore regionale alla Programmazione sanitaria: "Il nostro obiettivo - sottolinea - è quello di mettere in sicurezza il percorso nascita, tanto che questo percorso comporterà un impegno di risorse umane ed economiche molto consistente. Partiranno contestualmente i lavori di adeguamento strutturale nei blocchi parto dei presidi di Pescara, Avezzano, Teramo, Chieti, Lanciano, Vasto, mentre i presidi di Sulmona, Atri, Ortona e Penne avranno un centro di accoglienza ostetrica per la presa in carico della donna gravida fino al momento della nascita, con ulteriori ed importantissimi investimenti su tutto il territorio della rete del Sistema di trasposto assistito materno (Stam) e neonatale d'urgenza (Sten). Questa riorganizzazione, che in base al decreto commissariale 10 del 2015 sarà completata entro il 31 ottobre di quest'anno, non priverà, dunque, alcun territorio di servizi primari, ed anzi rafforzerà il diritto alla salute in sicurezza".