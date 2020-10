È finito in tragedia l'Air Show "Spiaggia d'Argento" di Alba Adriatica. Durante una delle esibizioni che precedevano quella delle Frecce Tricolori si è verificato uno scontro in volo tra due aerei della pattuglia acrobatica "Quei bravi ragazzi" di Sassuolo. Per uno dei due piloti, il cui aereo si è inabissato, non c'è stato niente da fare. L'altro ha tentato un disperato ammaraggio ed è stato poi socccorso e trasportato in ospedale. Annullata l'esibizione delle Frecce Tricolori. Lo scontro è avvenuto sopra il mare di Tortoreto, mentre ad Alba Adriatica il pubblico era in attesa dell'esibizione degli aerei della PAN, poi annullata dagli organizzatori.

Nel video di Youreporter le immagini dello scontro in volo e dell'ammaraggio dell'areo colpito.