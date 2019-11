Cambio al vertice alla Prefettura di Chieti. Dopo quattro anni Fulvio Rocco De Marinis saluterà per andare ad assumere la guida della Prefettura di Forlì-Cesena. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri dello scorso 11 giugno, in cui sono stati decretati gli spostamenti di 25 prefetti in tutta Italia. Diverse le tematiche che il 63enne campano ha dovuto affrontare in questi mesi alla guida della prefettura teatina, dalla sicurezza alla gestione dei flussi di immigrati da accogliere sul territorio e, non ultimo, la questione rifiuti, riesplosa prepotentemente in questi giorni con quanto accaduto nella discarica abusiva tra Chieti e Bucchianico.

Questa mattina, presso il palazzo del Governo, ci sarà un momento di saluto formale al prefetto De Marinis con la presenza del presidente della regione Luciano D'Alfonso ed altre autorità civili e militari. Alla guida della Prefettura di Chieti, proveniente da quella di Lodi, arriverà Antonio Corona.

Antonio Corona. Nato a Roma il 22 luglio 1956, laureato in Scienze Politiche e con un master di II livello SSAI in collaborazione con l'Università di Teramo. Nel corso della sua carriera presso il ministero dell'interno, iniziata nel 1982, ha lavorato presso le prefetture di Venezia, Frosinone, Sondrio, Viterbo. E' stato componente dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'Interno dal 1987 al 1994. Poi, dal 1995 al 1998 ha lavorato presso l'Ufficio Centrale per i Sistemi informativi Autorizzati. Dal 1998 al 2001 è stato capo di gabinetto e poi dirigente del II settore alla Prefettura di Rimini. Dal 2001 al 2002 della Segreteria del Sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci. Dal 2002 al 2006 è all' Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari dove, dal settembre 2002, assume la responsabilità del settore Pubblica sicurezza. Nel 2006 è nominato viceprefetto vicario di Rimini, dove rimane fino al 2010. Dal 2010 al 2013 è viceprefetto vicario ad Ancona. Nel 2013 diviene prefetto di Lodi, incarico svolto fino alla nomina a Prefetto di Chieti.