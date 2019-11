Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ortona i 21,5 grammi di eroina brown-sugar destinati all'approvvigionamento delle località della costa. Gli uomini delle fiamme gialle stanno operando in questi giorni un controllo di tutto il litorale per il contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Ieri sera, nei pressi del casello autostradale di Francavilla, hanno fermato un'auto con due uomini di nazionalità albanese a bordo. Il controllo con l'ausilio dell'unità cinofila ha permesso di rinvenire la droga, occultata in un vano sotto il sedile lato passeggero, la droga. "Il successivo controllo dell’autovettura - spiega una nota del comando provinciale di Chieti- permetteva di individuare un vano ricavato all’interno dell’alloggiamento dell’air-bag lato passeggero che, verosimilmente, era stato utilizzato in passato per il trasporto di sostanze stupefacenti".

L'auto è stata quindi sequestrata e i due uomini, G. A. e I. E. sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Chieti per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono in corso accertamenti tesi ad individuare la provenienza della sostanza stupefacente sequestrata.