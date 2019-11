Ieri la messa a Roma, sulla tomba di San Pietro. Questa mattina la partenza per la prima tappa, dalla capitale ad Albano Laziale. E' così partita ufficialmente l'avventura 2015 del Cammino di San Tommaso, un "viaggio esperienziale" fatto di 330 km. da percorrere a piedi tra fede, scoperta dei luoghi, conoscenza, piacere di stare assieme. I partecipanti arrivano un po' da tutta Europa, come già accaduto nelle passate edizioni, per metteri alla prova e vivere emozioni uniche in cammino. E' la stessa spinta che porta i pellgrini verso Santiago De Compostela, Gerusalemme o Roma. Ma il cuore del Cammino di San Tommaso pulsa al ritmo della tenacia dei suoi giovani promotori abruzzesi, che durante tutto l'anno lavorano all'organizzazione e alla promozione del Cammino.

Ora che il viaggio è iniziato lo si potrà seguire sulle pagine facebook, quella ufficiale dell'associazione [clicca qui] e quella curata dai sei giovani volontari dell'associazione giovanile internazionale YAP Italia [clicca qui]. La novità più importante del Cammino 2015 è la concessione dell'indulgenza plenaria da parte di Papa Francesco a tutti i pellegrini che percorreranno tutte le dalla tomba di San Pietro alla tomba di San Tommaso. Ad ogni tappa, in cui i camminatori saranno ospitati da associazioni, comuni e chi vorrà aprire le sue porte, ci sarà il timbro della carta del viaggiatore, fino all'arrivo del 16 agosto ad Ortona. Oltre ai 25 che, guidati dal presidente dell'associazione Fausto Di Nella, faranno tutte le tappe del cammino, saranno diverse le persone che li accompagneranno per qualche tratto, così da creare ulteriore scambio e condivisione in questi 14 giorni da vivere intensamente.

Le tappe (2-16 agosto)

2 - Roma-Albano Laziale

3 - Albano Laziale-Lariano

4 - Lariano - Genazzano

5 - Genazzano - Subiaco

6 - Subiaco-Cappadocia

7 - Cappadocia-Tagliacozzo

8 - Tagliacozzo-Massa D'Albe

9 - Massa d'Albe- Rocca di Mezzo

10 - Rocca di Mezzo-Fontecchio

11 - Fontecchio-Capestrano

12 - Capestrano-Torre dei Passeri

13 - Torre dei Passeri - Pretoro

14 - Pretoro - Orsogna

15 - Orsogna - Crecchio

16 - Crecchio - Ortona