Non ci sono novità rilevanti dopo l'incontro di ieri in Prefettura a Chieti sulla difficile situazione idrica del Vastese. Il neoprefetto Antonio Corona ha voluto conoscere dai sindaci e dagli enti coinvolti i dati e gli elementi utili riguardanti la vicenda.

Molto dipenderà dalle condizioni meteo dei prossimi giorni. Se non dovessero arrivare le precipitazioni previste, tutto sarà più difficile. In questi giorni i primi cittadini del Vastese e i rappresentanti di Coniv, Consorizio di bonifica ecc. stanno predisponendo la documentazione utile per approntare un eventuale piano di emergenza per scongiurare una nuova crisi.

Mercoledì 12 agosto si terrà un nuovo vertice, ma già in quello di ieri Corona è stato chiaro: "Tutti dovranno fare la propria parte".