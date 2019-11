Sono stati identificati e denunciati dagli uomini della sottosezione Polizia Autostradale di Vasto Sud due persone di origine campana già noti alle forze dell'ordine che truffavano le persone che incautamente si avvicinavano al loro banchetto dove proponevano il "gioco delle tre campanelle". I due, P.G. classe 68 e B.F classe 87, stazionavano negli autogrill della costa abruzzese e, al momento del controllo da parte della polizia nell'area di servizio Alento Ovest, avevano con loro la somma di 1000 euro, "ritenuta provento del gioco illegale". Oltre alla denuncia per i due c'è il foglio di via da parte della Questura di Chieti.

"La Polizia Stradale di Chieti - commenta il dirigente provinciale della polizia stradale, Francesco Cipriano -, constatando il ripetersi di simili eventi che colpiscono ancora numerose persone che si fanno adescare nella speranza di un facile guadagno, coglie l’occasione per rivolgere agli utenti in transito in zona, un ulteriore appello di prestare la massima attenzione e ad avvertire immediatamente le forze dell'ordine circa la presenza di personaggi dediti a tale attività illecita".