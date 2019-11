Un tour in bicicletta di 400 km per dire "No" al progetto petrolifero Ombrina e alla deriva petrolifera in Adriatico unendo la passione per le due ruote, l'amore per l'Abruzzo e il viaggio.

Sette attivisti hanno ideato e realizzato questa iniziativa che ha messo insieme vacanza ed impegno per la tutela dell'ambiente. Il cicloviaggio dei laghi d'Abruzzo #noombrina è stato organizzato dalla Ciclofficina popolare CAP15 in collaborazione con il Coordinamento No Ombrina.

Ansa