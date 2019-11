Il premier Matteo Renzi sarà oggi pomeriggio all'Aquila. La conferma della visita, la prima da quando è diventato presidente del Consiglio, arriva da fonti di Governo. Dopo l'intervento al Meeting di Cl a Rimini e la visita a Pesaro, Renzi sarà nel capoluogo abruzzese colpito sei anni fa dal terremoto.

Il programma - l presidente del Consiglio, domani sarà in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Alle ore 11, fa sapere Palazzo Chigi in una nota, il premier arriverà al Meeting di Rimini, dove interverrà alle ore 13. Alle ore 15 sarà a Pesaro, per un intervento al Teatro Rossini. Successivamente Renzi arriverà in visita alla città di L'Aquila, dove alle ore 17.30 sarà al Gran Sasso Science Institute.

Matteo Renzi sarà all'Aquila con il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio e il sottosegretario all'Economia con delega alla Ricostruzione Paola De Micheli. Insieme parteciperanno a un incontro per fare il punto sul post-terremoto del 6 aprile 2009, con particolare riferimento alla questione della restituzione delle tasse sospese nei mesi successivi al sisma, di cui è prevista la restituzione in 10 anni e al 40% da una legge dello Stato mentre l'Unione europea ha chiesto al governo di esigere la restituzione immediata e totale per chi non dimostra i danni subiti in concreto dalla scossa delle 3.32.

Secondo quanto si è appreso, il confronto si snoderà su due fasi: nella prima, nella sede comunale di palazzo Fibbioni, ci sarà un incontro con i diversi livelli istituzionali del territorio, a partire dal sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e dal presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. A seguire, nella sede della Gran Sasso Science Institute, in una riunione più allargata, con i vari attori della ricostruzione, tra cui sindacati ed associazioni di categoria. Come emerge da fonti comunali, la visita è stata messa a punto negli ultimi giorni.

