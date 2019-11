Dal 20 settembre anche Pescara avrà una fermata del Frecciarossa. Come annunciato Ferrovie dello Stato con un comunicato stampa, è stato anticipato alla fine del prossimo mese l'avvio della nuova tratta Bari - Milano, inizialmente programmato per dicembre e annunciato nell'aprile scorso.



Da domenica 20 settembre una coppia giornaliera di treni ETR.500 percorrerà la linea ad alta velocità Milano - Bologna, arrivando fino alla Puglia. I tempi di percorrenza si accorceranno di oltre un'ora: "In 6 ore e 30, il Frecciarossa - spiega Ferrovie dello Stato - collegherà la Lombardia alla Puglia (contro le 7 ore e 43' dei Frecciabianca più veloci), con partenza del FR 9595 da Milano Centrale alle 7.50 e arrivo a Bari C.le alle 14.20 e fermate intermedie a Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Rimini, Ancona, Pescara C.le e Foggia; in senso inverso FR 9590 con partenza da Bari alle 16.20 ed arrivo a Milano alle 22.50 e mededime fermate dell'andata".

Conclude la nota: "Le tariffe variano come di consueto a seconda dei livelli di servizio e delle promozioni disponibili: da 37,00 Euro per la Super Economy fino a 105,00 Euro per la Base nella classe Standard, passando per Premium e Business fino ad arrivare a 244,00 Euro per il livello Executive a tariffa Base.

L'arrivo del servizio Frecciarossa sull'Adriatica a sud di Ancona è una novità; per gli ETR.500 si tratta invece di un ritorno su linee già percorse fino al dicembre 2008 in servizio Eurostar (poi trasformato in Eurostarcity e quindi Frecciabianca), tra Milano e Bari-Lecce/Taranto, quando questo materiale rotabile si presentava con allestimento originario di 1a e 2a classe e livree dapprima d'origine poi AV".