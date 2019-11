Cambio della guardia al comando della Compagnia Carabinieri di Ortona. Questa mattina il maggiore Gianfilippo Manconi lascerà l'incarico dopo sei anni e farà ritorno in Sardegna dove assumerà la guida del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cagliari. "L’Ufficiale, - spiega una nota del Comando provinciale- nato a Nuoro 48 anni fa, sposato con la signora Patrizia, funzionario della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio dell’Abruzzo presso la sede operativa di Pescara, padre di due bimbe di 7 e 11 anni, laureato in Scienze della sicurezza interna ed esterna, era giunto ad Ortona lo scorso 10 settembre 2009 proveniente dalla Sardegna dove, dal 2001 al 2009, aveva comandato il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio culturale della Regione. In precedenza, dal 1998 al 2001, era stato comandante di plotone, comandante di Compagnia ed insegnante presso la Scuola Marescialli Carabinieri di Firenze". Sotto la sua giurisdizione anche i territori di Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina e Torino di Sangro.

Da oggi il comando della Compagnia di Ortona sarà assunto dal capitano Roberto Ragucci.