AGGIORNAMENTO 17.45

La lunghezza della coda sul tratto dell'A14 interessato dall'incidente aumenta. Ci sono automobilisti in fila da più di un'ora in attesa di poter prendere l'uscita per Lanciano. In tanti sono scesi dalle auto per sfuggire al caldo.

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara sud ed Ortona verso Bari e tra Lanciano e Pescara sud in direzione di Pescara è chiuso il tratto, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 395 alle ore 14:44 in direzione di Bari in cui è rimasto coinvolto un camion che trasportava pomodori che ha fatto un salto di carreggiata.

All'interno del tratto chiuso (aggiornamento 16.24) in direzione nord il traffico è momentaneamente sbloccato e ci sono 4 km di coda mentre in direzione sud il traffico è bloccato e c'è 1 km di coda. In alternativa a chi viaggia in direzione nord uscire obbligatoriamente a Lanciano percorrere la Statale 16 Adriatica con rientro in Autostrada ad Ortona. A chi invece viaggia in direzione sud uscita obbligatoria a Pescara sud dove si registra una coda di 2 km percorrere la Statale 16 Adriatica con rientro in Autostrada ad Ortona.

L'incidente per fortuna non ha avuto esiti drammatici. Il camionista è stato portato in ambulanza a Pescara e non è in pericolo di vita; nel salto di carreggiata non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.